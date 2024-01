J’ai perdu mon mari Théâtre de la Rue de Belleville Nantes, vendredi 23 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-23 20:00 – 21:30

Gratuit : non de 14 à 19€ à partir de 12 ans

Parce qu’elle est vraiment sûre de gagner, Évelyne parie son mari avec la barmaid du Capri, Mélissa, qui est selon certains la plus belle fille du monde. Pari perdu. Elle va continuer seule leur thérapie de couple et tenter de sauver William, le fils de son mari, d’une apathie spectaculaire, pour prouver qu’elle est, malgré ce qu’en pensent son mari et la psy, une jeune femme responsable. Texte de Catherine Léger Mise en scène : Régis Flores Avec Emma Binon, Flore Vannier-Moreau, Sailor Ravaud et Sylvain Saussereau Public : à partir de 12 ans

Théâtre de la Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://ruedebelleville.net/