Saint-Germain-des-Prés Théâtre de la Rue de Belleville Nantes, mercredi 21 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-21 20:00 – 21:00

Gratuit : non de 14 à 19€ à partir de 12 ans

1958, Gisèle et Juliette ont 20 ans et montent à Paris. Amies de cœur, elles ont les rêves de leur âge. Arriveront-elles à les réaliser ? Que deviendra leur amitié dans les tumultes de l’amour ? À travers leurs histoires, on assiste à l’évolution des droits des femmes, à toutes les avancées qui aujourd’hui encore résonnent en nous. Émaillé de musiques des différentes époques, ce spectacle nous transporte dans le Saint-Germain-des-Prés des années 60/70. Un spectacle de la compagnie du RIF Texte de Gwénaël Ravaux Mise en scène de Stéphane Daurat Avec Mariline Gourdon-Devaux et Gwénaël Ravaux Public : à partir de 12 ans

Théâtre de la Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://ruedebelleville.net/