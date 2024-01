Les Lauriers de Sidi Bel Abbès Théâtre de la Rue de Belleville Nantes, mercredi 24 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-24 20:00 – 21:30

Gratuit : non de 14 à 19€ à partir de 12 ans

En 1956, Lili et Jean mènent une vie heureuse à Sidi Bel Abbès, dans l’Algérie française. Lili rencontre Abdellah, le père d’un de ses élèves. La guerre d’indépendance se durcit. Petit à petit, leur quotidien va être bouleversé par les « événements d’Algérie ». Un spectacle de la compagnie du RIF Texte de Gwenaël Ravaux Mise en scène : Stéphane Daurat Avec : Régis Flores, Georges Richardeau et Gwenaël Ravaux Public : à partir de 12 ans

Théâtre de la Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://ruedebelleville.net/