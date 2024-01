Les heures noires Théâtre de la Rue de Belleville Nantes, samedi 20 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-20 20:00 – 21:15

Gratuit : non de 14 à 19€

Le commerce de M. Grohin, riche vautour, esclavagiste et usurier, est florissant. Désirée Cramsec, la mère poule, vend de la cotonnade produite par des esclaves. Ensemble, ils ont connu de nombreuses aventures, de la rébellion de Saint-Domingue à l’installation sur le continent, à Nantes. Aujourd’hui, Désirée lui doit beaucoup d’argent… Quant à sa fille, Mlle Sylvie, une jolie mouette qui dirige une maison de joie offerte par sa mère pour ses 16 ans, elle rechigne à travailler… Fable tragico-burlesque sur l’esclavage d’hier et d’aujourd’hui. Écrit et mis en scène par Chantal David Avec Élodie Retière, Olivier Robert et Chantal David

Théâtre de la Rue de Belleville Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 69 62 20 http://ruedebelleville.net/ reservation@ruedebelleville.net 0240696220 http://ruedebelleville.net/