DANS TA GUEULE, UN ART DE VIVRE – DANS TA GUEULE, THEATRE DE LA RUE DE BELLEVILLE Nantes, 30 septembre 2023, Nantes.

Tarif : 17 à 17 euros.

Le samedi 30 septembre 2023 vivez la 3ème édition de la Nuit du Théâtre à Nantes !10 théâtres d’exception programment 23 spectacles de 21h30 jusque 04h00 du matin pour une nuit mémorable et incroyable !De théâtre en théâtre, diversifiez les genres et partez à la découverte d’émotions scéniques plus intenses les unes que les autres avec ce festival unique au monde.Comédie, théâtre contemporain, stand up, cabaret, plateau d’humour, seul.e en scène, one wo.man show ou encore improvisation : tous les styles du spectacle vivant sont à (re) découvrir !Une occasion, pour les novices comme pour les inconditionnels de la scène, de découvrir différents lieux majeurs du théâtre à Nantes, se divertir et s’initier à des univers artistiques plus vivants les uns que les autres. Alors on passe la nuit ensemble ?

Réservez votre billet ici

THEATRE DE LA RUE DE BELLEVILLE

19 RUE DE BELLEVILLE Nantes 44100

