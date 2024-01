LE COMPLEXE DU PINGOUIN Théâtre de la Rianderie Marcq-en-Barœul, mercredi 20 mars 2024.

LE COMPLEXE DU PINGOUIN SPECTACLE JEUNE PUBLIC – KIDS TEMPO CLUB 23-24 Mercredi 20 mars, 10h30 Théâtre de la Rianderie TARIFS : 8€ / 6€ / 4€

CIE LE MOUTON CARRÉ

Sur la banquise un pingouin regarde passer les oiseaux… L’envie le saisit de prendre de la hauteur. C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un jour décider de s’aventurer au-delà de sa condition. Une invitation à regarder plus haut et à voir plus loin. Une quête qui parle de dépassement de soi et qui nous pousse à plonger dans notre monde intérieur.

Une création sans paroles, comme une envie d’aller à l’essentiel, de chercher l’expressivité et le sens dans l’image et le mouvement, sans faire appel au secours des mots. Loin d’être muette, cette création mêle voix live, et paysages acoustiques. Un dialogue entre univers sonore et univers plastique, un enchevêtrement dans lequel nous cherchons le pouls de l’émotion, le rythme de l’action et le plaisir du jeu.

Projetées par vidéo, des illustrations, visant l’économie de trait mais non de sens, viennent peupler l’univers de notre personnage. Par une animation délicate, nous partons en quête du frémissement, du souffle de vie et du mouvement poétique contenu dans le dessin. Point de bascule dramaturgique, la vidéo nous donne à voir et à ressentir la vie intérieure de notre pingouin. L’entrelacement de ces différents langages nous conduit à dénouer le fil de nos existences qui oscillent sans cesse entre palpable et impalpable.

DISTRIBUTION :

Mise en scène, Scénographie & Création Marionnettes : Bénédicte Gougeon

Création Musicale & Univers sonore : David Charrier & Clara Bodet

Illustrations & Univers visuel : Csil

Création Lumière & Création Vidéo : Emmanuel Larue

Costumes : Bénédicte Gougeon (création) & Anne-Emmanuelle Pradier (réalisation)

Avec : Jeu & Manipulation : Caroline Cybula / Bénédicte Gougeon / Bérénice Guénée (en alternance) Jeu & Voix live : Clara Bodet / Victoria Jehanne (an alternance)

Durée : 38 minutes.

Théâtre de la Rianderie 2 rue du Marquisat, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Parc Europe Nord Hauts-de-France

