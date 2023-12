UN LEGER DOUTE THEATRE DE LA RENAISSANCE Paris, 6 janvier 2024, Paris.

Un voyage en absurdie de Stéphane de GroodtMise en scène : Jérémie LippmannAvec : Stéphane de Groodt, Éric Elmosnino, Constance Dollé et Bérangère McNeeseQue devient un acteur ou une comédienne lorsqu’il n’y a plus de public pour faire vivreleurs personnages ? Plus grand chose, ou presque…Mais lorsque le rideau se relève, s’agit-il de la comédie qui se joue ou de la vie qui reprend ses droits ? Alors entre fiction et réalité, on ne sait plus qui est qui…Avec ce voyage en absurdie au cocktail détonnant, ce Léger Doute vous emmène dans le monde singulier, mais pluriel de Stéphane De Groodt dont c’est la première pièce.Elle est jouée par Eric Elmosnino, Constance Dollé, Berangère McNeese et… Stéphane De Groodt.Metteur en scène : Jérémie LippmannAssistante metteur en scène : Lou MonnetScénographie : Jacques GabelCostumier : Laurent MercierLumière : Jean-Pascal PrachtMusique : Pablo Lanty

Tarif : 17.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE LA RENAISSANCE 20 Boulevard Saint Martin 75010 Paris 75