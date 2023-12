DENVER, LE DERNIER DINOSAURE THEATRE DE LA RENAISSANCE Paris, 28 décembre 2023, Paris.

DENVER, LE DERNIER DINOSAURELa comédie musicaleDe Arthur Jugnot et Guillaume BouchèdeMise en scène : Arthur Jugnot et Guillaume BouchèdeAdapté de la série télé Denver le dernier dinosaure – Licence WEP LLCProduit par La Française de théâtre et l’Évènement spectacleEn 1985, en Californie, une bande de jeunes découvre dans un terrain vague un oeuf de dinosaure. Le gigantesque bébé est baptisé Denver par ses nouveaux meilleurs amis. Malheureusement, il devient la cible d’un producteur véreux prêt à tout pour s’enrichir…Plongez avec nostalgie dans l’adaptation inédite du dessin animé culte des années 80 “Denver le Dernier Dinosaure”. Une comédie musicale familiale pleine de surprises avec un Dino Rockeur et sa bande de comédiens-chanteurs sur la scène du théâtre de la Renaissance !A partir de 5 ansDurée 1h30

Tarif : 14.70 – 50.30 euros.

Début : 2023-12-28 à 14:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE LA RENAISSANCE 20 Boulevard Saint Martin 75010 Paris