Cocktail dînatoire avant et après le concert, champagne et parking offerts. Tenue de cocktail. Présentation Sérénade en deux parties sur un livret de Domenico Lalli créée à Venise en 1726. Dans les rapports très riches entre Venise et Versailles qui vont, autour du Grand Canal, de la flottille de la Petite Venise aux miroirs de la Galerie des Glaces, les œuvres de Vivaldi jouèrent un rôle significatif. Ses fameuses Quatre Saisons furent beaucoup jouées à Paris et son œuvre La Senna festeggiante fut strictement destinée à célébrer Louis XV. Cette commande de l’ambassadeur de France à Venise honorait le mariage du roi Louis XV avec Marie Leszczynska en 1725. Le jeune roi avait quinze ans, son épouse vingt-deux. Cette grande Sérénade en deux parties, au format d’un petit opéra, fait se rencontrer la Vertu et l’Âge d’Or sur les rives de la Seine en fête. La gloire du roi de France en est allégoriquement magnifiée par une musique particulièrement somptueuse et virtuose. […]

Château de Versailles Spectacles 3 bis rue des Réservoirs, 78000 Versailles



