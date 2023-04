La France, Empire Théâtre de la Reine Blanche Paris Catégorie d’Évènement: Paris

La France, Empire Théâtre de la Reine Blanche, 3 juin 2023, Paris. La France, Empire Samedi 3 juin, 19h00 Théâtre de la Reine Blanche Billetterie sur place et réservation en ligne possible La nouvelle création de Nicolas Lambert, La France, Empire se propose d’étudier quelques pages arrachées de nos manuels d’histoire.

Depuis près de deux siècles, nos royaumes, empires ou républiques gèrent par des guerres sans fin un héritage colonial.

Mais il est très difficile de le nommer, faute de temps dans les classes, faute de monuments dédiés à la mémoire de l’empire colonial. Il faudrait juste « tourner la page ». Mais il faudrait aussi pouvoir les lire. Théâtre de la Reine Blanche 2 bis Passage Ruelle 75018 Paris Paris 75018 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « stella@unpasdecote.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

