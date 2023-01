Les Cohérent·e·s Théâtre de la Reine Blanche, 14 mars 2023, Paris.

Les Cohérent·e·s 14 – 30 mars Théâtre de la Reine Blanche

Tarif Plein 20 €, Réduit 15€, – de 26 ans et groupe à partir de 8 personnes 10€

Compagnie Un Pas de Côté – co-direction artistique Nicolas Lambert et Sylvie Gravagna

Théâtre de la Reine Blanche 2 bis Passage Ruelle 75018 Paris Paris 75018 Paris Île-de-France

Paris, 1900, La Belle Époque … pour les patrons !

« Les Cohérent.e.s » est une spectacle en duo, écrit à partir d’archives, sur la figure de Rirette Maîtrejean, ayant appartenu à la mouvance des anarchistes individualistes. Ces jeunes hommes et femmes rebelles croyaient fermement au progrès et à la capacité de se libérer individuellement des carcans d’une société enfermante, par l’éducation et la réflexion. Cette pièce, de et avec Sylvie Gravagna, co-fondatrice de la compagnie Un Pas de Côté et Juliette Flipo à la harpe, retrace le parcours exceptionnel de cette femme. Le spectacle porte un regard historique sur la question de la lutte pour l’égalité des sexes et la marginalité, car comment vivre en cohérence avec ses idées dans une société si dure pour les pauvres et les insoumis·e·s ? La création s’appuie sur le travail de la sociologue Anne Steiner et son ouvrage « Les En-Dehors : anarchistes individualistes et illégalistes à la Belle Epoque ».



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T19:00:00+01:00

2023-03-30T22:15:00+02:00

Graphisme Nicolas Lambert