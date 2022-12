Des Femmes Modernes Théâtre de la Reine Blanche Paris Catégorie d’évènement: Paris

Plein tarif 25 € ; Réduit 20€ ; Moins de 26 ans ; 10€, groupe scolaire lycées 8€, collège 6€

Compagnie Un Pas de Côté – co-direction Nicolas Lambert et Sylvie Gravagna Théâtre de la Reine Blanche 2 bis Passage Ruelle 75018 Paris Paris 75018 Paris Île-de-France La pièce Des Femmes Modernes est une création originale de Sylvie Gravagna, co-fondatrice de la compagnie Un Pas de Côté.

Cette nouvelle pièce se nourrit de nombreuses archives historiques et brosse le portrait de la société française de l’après guerre … et des nombreuses inégalités qui l’agitent.

A travers une galerie de personnages féminins hauts en couleurs, incarnés par trois comédiennes au plateau, le spectateur découvre les destinées de ces femmes. La dimension documentaire du spectacle en fait un outil pédagogique pertinent pour aborder la question historique de l’évolution des droits des femmes dans les années cinquante et soixante et questionner l’origine des inégalités actuelles.

