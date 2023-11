Conférence débat sur le jeu et les écrans Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère Conférence débat sur le jeu et les écrans Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère, 13 décembre 2023, Romans-sur-Isère. Conférence débat sur le jeu et les écrans Mercredi 13 décembre, 18h30 Théâtre de la Presle Gratuit sur inscription Le Pôle Ressources Petite Enfance & Handicap de la Drôme, en partenariat avec les CAMSP de la Drôme, vous invite à venir participer à cette conférence débat.

Le jeu permet aux jeunes enfants de se construire, d’expérimenter et d’apprendre, il se présente comme une alternative riche par rapport aux écrans qui prennent de plus en plus de place aujourd’hui.

La présentation de jeux et jouets viendra clôturer la conférence
Théâtre de la Presle
26100 Romans-sur-Isère
Romans-sur-Isère
26100 Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes

2023-12-13T18:30:00+01:00 – 2023-12-13T20:00:00+01:00

