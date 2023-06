2// (DEUX BARRES) – Volet expérientiel Théâtre de la Poudrerie Sevran, 18 juin 2023, Sevran.

2// (DEUX BARRES) – Volet expérientiel Dimanche 18 juin, 10h00 Théâtre de la Poudrerie Entrée libre et gratuite. Venir en tenue confortable et en baskets

2// (DEUX BARRES) interroge la place l’informatique dans le travail contemporain et la façon dont il nous rend immobiles, physiquement et psychiquement. À travers une pièce documentaire en déambulation et une expérience participative, nous proposons une attention à la douleur, mais aussi le chemin d’une réparation, d’une remise en mouvement collective.

Dans le volet expérientiel, le public est invité à participer à un « circuit training » mobilisant le corps et la biographie des spectat·eur·rice·s pour retraverser avec iels l’enquête. Pensé de façon inclusive, sans prérequis physique, le volet expérientiel est tout en douceur.

Lien de l’évènement : https://lapoudrerietheatre.fr/

Théâtre de la Poudrerie 6 Avenue Robert Ballanger, 93270 Sevran Sevran 93270 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « agathe@akompani.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 62 36 52 62 »}] [{« link »: « https://lapoudrerietheatre.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T12:00:00+02:00

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T12:00:00+02:00

Art de la rue sport

Aurillac©Pierre Soissons