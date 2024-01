CONTES ET LÉGENDES THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN Paris, vendredi 29 mars 2024.

CONTES ET LÉGENDES à partir de 14 ans.Contes et légendes est une fiction documentaire d’anticipation sur la construction de soi à l’adolescence et le mythe de la créature artificielle.Alors que son précédent spectacle, Ça ira (1) Fin de Louis, plongeait aux origines de notre organisation politique à partir de la révolution de 1789, Joël Pommerat poursuit son observation des valeurs et des identités contemporaines en mettant cette fois en scène un monde légèrement futuriste dans lequel humains et robots sociaux cohabiteraient. À la manière d’un anthropologue du futur, il observe une série de relations entre adolescents, adultes et androïdes.Plus qu’un énième discours sur les dangers ou les progrès de l’Intelligence Artificielle, Contes et légendes donne à éprouver les ambiguïtés de ces différents modes d’existence et de vérité à travers une constellation d’instants sensibles et drôles.Distribution : Une création théâtrale de Joël Pommerat, Avec : Prescillia Amany Kouamé, Jean-Édouard Bodziak, Elsa Bouchain, Léna Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angéline Pelandakis, Lenni Prézelin.Scénographie et lumières : Eric SoyerRecherches/création costumes : Isabelle DeffinCréation perruques et maquillage : Julie PoulainSon : François Leymarie, Philippe PerrinCréation musicale : Antonin LeymarieDramaturgie : Marion BoudierAssistante mise en scène : Roxane Isnard et Garance Rivoal

Tarif : 15.00 – 50.30 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:00

THEATRE DE LA PORTE SAINT-MARTIN 18 Boulevard Saint-Martin 75010 Paris 75