UN CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIELe chef d'œuvre comique de Labiche, mis en scène par Alain Françon avec Vincent Dedienne en Fadinard, menant sur des rythmes de Feu ! Chatterton, une trépidante cavalcade à la poursuite du fameux chapeau de paille d'Italie.Le jour de ses noces, Fadinard voit son cheval manger le chapeau paille d'Anaïs Beauperthuis, en pleine « affaire » avec son amant. Fadinard est alors contraint de se lancer à la recherche d'un chapeau identique afin de se sauver du mari jaloux de la dame. Pour ne pas éveiller les soupçons de son futur beau-père, qui arrive avec toute la noce, il entraîne cette dernière dans sa folle quête…Écrit par Eugène LabicheMise en scène : Alain FrançonMusiques : Feu! ChattertonChorégraphe : Emma Kate NelsonAvec Vincent Dedienne, Anne Benoit, Eric Berger, Emmanuelle Bougerol, Rodolphe Congé, Laurence Côte, Suzanne De Baecque, Luc-Antoine Diquéro, Noémie Develay-Ressiguier, Antoine Heuillet, Tommy Luminet, Marie Rémond, Alexandre RubyEt les apprenti.e.s du Studio – ESCA : Balthazar Gouzou, Victor Lalmanach, Noémie Moncel, Léa Constance Piette, Fiona Stellino, Baptiste Znamenak.Musiciens : Alexandre Bourit, Alexandre Delmas, Lola WarinDécors : Jacques GabelLumières : Joël HourbeigtCostumes : Marie la RoccaPerruques et Maquillages : Cécile KretschmarAssistante à la mise en scène : Franziska BaurCoproduction Théâtre de la Porte Saint-Martin et le Théâtre des Nuages de neige

