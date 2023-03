20.000 LIEUES SOUS LES MERS Theatre de la Porte Saint Martin, 10 mai 2023, Paris.

20.000 LIEUES SOUS LES MERS 10 mai – 23 juillet Theatre de la Porte Saint Martin sur réservation

Ce spectacle pour acteurs et marionnettes nous embarque à bord du Nautilus, vaisseau légendaire tenant à la fois du monstre marin et du navire de pointe commandé par le Capitaine Nemo.

On y retrouve les personnages du roman de Jules Verne : le Professeur Aronnax et son fidèle domestique Conseil qui, avant de faire naufrage et d’être les prisonniers de Nemo, s’étaient lancés à la poursuite du fameux narval géant à bord de l’Abraham-Lincoln aux côtés de l’harponneur Ned Land. Le Capitaine Nemo, véritable pirate moderne, les entraîne malgré eux dans un tour du monde à travers les océans, où l’expérience scientifique se mêle à la poésie des grandes profondeurs. Sur la scène du Théâtre de la Porte Saint-Martin, c’est accompagnés d’une troupe de poissons que les acteurs nous font voyager au coeur de ce monument de la littérature.

20 000 lieues sous les mers a reçu le Molière de la création visuelle 2016 et le prix de la critique 2016 du meilleur créateur d’éléments scéniques.

Theatre de la Porte Saint Martin 18 boulevard Saint Martin Paris Quartier de la Porte-Saint-Martin 75010 Île-de-France

Brigitte Enguerand