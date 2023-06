Théâtre : « Sulki et Sulku ont des conversations intelligentes » Théatre de la Pierre Peyrus, 24 juin 2023, Peyrus.

Peyrus,Drôme

Sulku et Sulki. Qui sont-ils? Vous? Moi? Quelqu’un d’autre? Des inconnus? Louis XIV et Saint Augustin? Ma grand-mère et son gynécologue? Ou encore les petits neveux de Joséphine Baker adoptés par le majordome de Freud?.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Théatre de la Pierre

Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sulku and Sulki. Who are they? Are they you? Me? Someone else? Strangers? Louis XIV and Saint Augustine? My grandmother and her gynecologist? Or Josephine Baker’s little nephews adopted by Freud’s butler?

Sulku y Sulki. ¿Quiénes son ellos? ¿Eres tú? ¿Yo? ¿Alguien más? ¿Extraños? ¿Luis XIV y San Agustín? ¿Mi abuela y su ginecólogo? ¿O los sobrinitos de Josephine Baker adoptados por el mayordomo de Freud?

Sulku und Sulki. Wer sind die beiden? Wer sind Sie? Ich? Jemand anderes? Unbekannte Personen? Ludwig XIV. und Augustinus? Meine Großmutter und ihr Gynäkologe? Oder die kleinen Neffen von Josephine Baker, die von Freuds Butler adoptiert wurden?

