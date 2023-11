JARNAL Stand Up # 1er Round Théâtre de la Petite Rue Lyon, 14 décembre 2023, Lyon.

STAND UP # 1er ROUND

LE SPECTACLE

Jarnal monte sur scène comme on monte sur un ring.

Tel un combattant du politiquement correct, il se dresse contre les hypocrisies et lâchetés de notre temps. A coups d’observations percutantes et d’arguments hilarants il parvient, dans une tendre rage, à briser votre garde pour emporter les rires et l’adhésion du public !

BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE PAR LUI-MEME

Accouchement assez facile le 19 avril 1992. Je survole la maternelle. Je suis rapidement Autodiagnostiqué surdoué.

Je fais des études longues qui ne servent à rien. Après plusieurs bore out (j’avais pas assez de boulot pour faire un burn out) je monte sur scène.

J’écris et je joue un premier spectacle «Entre les Gouttes», mis en scène par François Rollin que je joue 80 fois entre 2021 et 2023 dans de nombreux théâtres en France (Le Complexe, Baie des Singes, Contrepoint, Luna Negra, Le Bout, etc.).

Aujourd’hui je rode mon deuxième spectacle et je joue régulièrement dans les plus gros comedy clubs parisiens (Fridge, Paname Art Café, The Joke).

A NOTER

Première partie de Seb Mellia (au République), David Azencot (à la Nouvelle Scène) et Karim Duval (Au Radiant)

Prix du Public et de l’écriture au 7ièmeTremplin des jeunes talents du Rire d’Igny (2021)

Prix du Public au 8ième festival de Damville (2022)

Co-Auteur pour Vincent Seroussi pour ses chroniques sur

BFM dans « Estelle Midi »

Durée 1h15

Date proposée avec la complicité de https://www.lecomplexelyon.com

