DÉ(S)CONSTRUCTION(S) Exposition Sonore – Collectif l’Ouïe de l’Oeil Théâtre de la Petite Rue Lyon, 9 novembre 2023, Lyon.

DÉ(S)CONSTRUCTION(S) est un projet politique et poétique, ”poélitique” dirait Enzo Cormann.

Un projet qui interroge les hommes et les femmes dans leurs rapports au temps, à l’espace, à la ville et son architecture.

Un projet artistique qui nous interroge toutes et tous sur ces quartiers : les banlieues.

En 2021-2022, la cité Ventoureso (cité HLM Avignonnaise) a été vidée de ses habitants et démolie.

Une étape importante du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain afin d’améliorer le cadre de vie de ces quartiers dits prioritaires.

Avant la démolition de cette cité, afin de garder une trace de ce qui a été, la Ville d’Avignon, le Grand Avignon et Vallis Habitat (aujourd’hui Grand Delta Habitat) ont invité des artistes à venir s’emparer de ces lieux vides chargés d’histoire(s).

Le collectif l’Ouïe de l’Oeil qui réunit Frédéric Denis, photographe, Jean-Michel Pirollet, musicien et compositeur, et Jean-Christophe Vermot-Gauchy, comédien et auteur, a participé à cette aventure.

DÉ(S)CONSTRUCTION(S) en est le résultat visuel et sonore.

Venez découvrir ce travail singulier, qui mêle images, textes et musique.

À cette occasion, vous pourrez rencontrer les artistes autour d’un verre et discuter avec eux.

Théâtre de la Petite Rue 39 petite rue de la Viabert Lyon 69006

2023-11-09T18:00:00+01:00 – 2023-11-09T20:00:00+01:00

2023-12-21T18:00:00+01:00 – 2023-12-21T20:00:00+01:00

Fred Denis