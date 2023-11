« VOULEZ-VOUS » DES DRAGS AU THÉÂTRE Théâtre de la Pergola Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde « VOULEZ-VOUS » DES DRAGS AU THÉÂTRE Théâtre de la Pergola Bordeaux, 24 novembre 2023, Bordeaux. « VOULEZ-VOUS » DES DRAGS AU THÉÂTRE Vendredi 24 novembre, 20h00 Théâtre de la Pergola Entrée gratuite sur inscription La Familips, collectif drag bordelais, invite son amie Trudie Balls à investir un théâtre et à imaginer ce que des artistes drags pourraient y raconter. C’est l’histoire d’une envie commune de liberté, de soutien, de militantisme artistique, mais surtout une histoire d’amour. Résidence d’artistes du lundi 20 au lundi 27 novembre.

Organisé par la Familips, en partenariat avec Le Girofard. Théâtre de la Pergola Rue Fernand Cazères, 33063 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « inscription.familips@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

