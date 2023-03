Concert en Trio Théâtre de la Pergola Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Concert en Trio Théâtre de la Pergola, 29 avril 2023, Bordeaux. Concert en Trio Samedi 29 avril, 20h30 Théâtre de la Pergola Tarifs : de 8 € à 15 €. L’association O.A.N.A, dirigée par Cyril Phélix et Artavazd Kachtrian vous propose une concert de musique de chambre avec trois artistes chant, alto et piano. Programme J. Brahms : Zwei Gesänge op. 91

R. Schumann : Märchenbilder op.113

J. Marx : Durch Eisamkeiten

F. Bridge : 3 Songs

B. Britten : A charm of Lullabies, op.41

2023-04-29T20:30:00+02:00 – 2023-04-29T22:00:00+02:00

