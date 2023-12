LA MAGIE DES LOUSTIKS 3-6 ANS THEATRE DE LA PARCHEMINERIE Rennes, 14 janvier 2024, Rennes.

La magie des Loustiks à Rennes L’édition 2024 du festival Vive la magie propose différentes approchent de l’art Magique avec des programmations adaptées à différents publics : des grands galas « prestiges », d’1h45 pour toute la famille , au Triangle, des ateliers de magie , pour les 7-10 ans et La Magie des Loustiks une proposition spécialement conçue pour les 3-6 ans avec la découverte d’une magie douce et poétique, une magie toute en délicatesse au Théâtre de la ParcheminerieEn 2024 le festival accueillera Anaël dans LA NUIT MAGIQUE D’ANAEL L’histoire : Comment Anaël est devenu adulte au milieu de cette nuit étoilée… En effet, il s’est produit quelque chose d’incroyable. Hier soir, alors qu’il s’endormait petit garçon, après avoir mangé un bol de soupe, voici que, au beau milieu de la nuit…Les enfants vont devoir l’aider à trouver la solution pour qu’il retrouve ses 7 ans.Un spectacle ludique et interactif : l’enfant devient acteur et découvre un magicien poète qui allie l’illusion, la ventriloquie et le mime avec humour et poésie.

Tarif : 16.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 11:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE LA PARCHEMINERIE 23, rue de la Parcheminerie 35000 Rennes Ille-et-Vilaine