Dès 16h30 : départ du fronton avec Olentzero.

Défilé d’Olentzero et des enfants avec des lampions électriques jusqu’à l’EPHAD.

Spectacle de danse par Dantza Alaiak et de chants par les élèves de l’Ikastola à l’EPHAD puis au Théâtre de la Nature et présentation du spectacle du studio Ilargia

Apéro Pintxo…

Théâtre de la Nature

From 4:30pm: departure from the fronton with Olentzero.

Olentzero and children march with electric lanterns to the EPHAD.

Dance performance by Dantza Alaiak and singing by Ikastola students at EPHAD, then at Théâtre de la Nature and presentation of the Ilargia studio show

Apéro Pintxo…

A partir de las 16h30: salida del frontón con Olentzero.

Desfile de Olentzero y los niños con linternas eléctricas hasta la EPHAD.

Espectáculo de danza de Dantza Alaiak y espectáculo de canto de los alumnos de la Ikastola en la EPHAD, después en el Théâtre de la Nature y presentación del espectáculo del estudio Ilargia

Apéro Pintxo…

Ab 16:30 Uhr: Start am Fronton mit Olentzero.

Umzug von Olentzero und den Kindern mit elektrischen Lampions bis zum EPHAD.

Tanzaufführung von Dantza Alaiak und Gesangsdarbietung der Schüler der Ikastola im EPHAD und anschließend im Naturtheater und Vorstellung der Show des Studios Ilargia

Apéro Pintxo.

