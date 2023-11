Kantu bazkaria Théâtre de la Nature Arcangues Catégories d’Évènement: Arcangues

Pyrénées-Atlantiques Kantu bazkaria Théâtre de la Nature Arcangues, 25 novembre 2023, Arcangues. Arcangues,Pyrénées-Atlantiques 12h : Repas cuisiné par Antxon Amilibia.

19h : Talo ta xingar..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 23:30:00.

Théâtre de la Nature

Arcangues 64200



12pm: Meal cooked by Antxon Amilibia.

7pm: Talo ta xingar. 12pm: Comida cocinada por Antxon Amilibia.

19 h: Talo ta xingar. 12 Uhr: Von Antxon Amilibia gekochtes Essen.

