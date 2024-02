THÉÂTRE DE LA MORT QUI TUE Centre Culturel Athanor Guérande, mardi 12 mars 2024.

THÉÂTRE DE LA MORT QUI TUE Centre Culturel Athanor Guérande Loire-Atlantique

Sans filtre et sans détour, mais avec beaucoup d’humour, Adèle Zouane s’attaque à la mort, histoire de rire un bon coup du sujet le moins drôle qui soit.



La mort, moins on y pense et mieux on se porte, non ? Jouant avec les mots et les émotions des spectateurs, Adèle Zouane, elle, nous invite à conjurer la mort, à la défier ou à l’apprivoiser. Parce qu’on va bien tous y passer, c’est comme ça ! Ne vaudrait-il pas mieux prendre enfin le temps d’y penser et de nous faire à l’idée une bonne fois pour toutes ? Sans détours et avec malice, avec force et simplicité, Adèle Zouane s’empare de la scène et nous fait mourir de rire autour du plus macabre des thèmes.

Humour / théâtre

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 20:30:00

fin : 2024-03-12 21:45:00

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire athanor@ville-guerande.fr

L’événement THÉÂTRE DE LA MORT QUI TUE Guérande a été mis à jour le 2024-01-31 par eSPRIT Pays de la Loire