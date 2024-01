Théâtre De la mort qui tue Centre Culturel Athanor Guérande, mardi 12 mars 2024.

Théâtre De la mort qui tue Sans filtre et sans détour, mais avec beaucoup d’humour, Adèle Zouane s’attaque à la mort, histoire de rire un bon coup du sujet le moins drôle qui soit. La mort, moins on y pen… Mardi 12 mars, 20h30 Centre Culturel Athanor 1 personne: 6

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T20:30:00+01:00 – 2024-03-12T21:45:00+01:00

Fin : 2024-03-12T20:30:00+01:00 – 2024-03-12T21:45:00+01:00

Sans filtre et sans détour, mais avec beaucoup d’humour, Adèle Zouane s’attaque à la mort, histoire de rire un bon coup du sujet le moins drôle qui soit.

La mort, moins on y pense et mieux on se porte, non ? Jouant avec les mots et les émotions des spectateurs, Adèle Zouane, elle, nous invite à conjurer la mort, à la défier ou à l’apprivoiser. Parce qu’on va bien tous y passer, c’est comme ça ! Ne vaudrait-il pas mieux prendre enfin le temps d’y penser et de nous faire à l’idée une bonne fois pour toutes ? Sans détours et avec malice, avec force et simplicité, Adèle Zouane s’empare de la scène et nous fait mourir de rire autour du plus macabre des thèmes.

Humour / théâtre

Centre Culturel Athanor 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 73 30 »}, {« type »: « email », « value »: « athanor@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr/sortir/programmation-culturelle »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/theatre-de-la-mort-qui-tue-guerande.html »}]

CULTURE SPECTACLESTEMPSFORTS