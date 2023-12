PIÈGE POUR UN HOMME SEUL THEATRE DE LA MICHODIERE Paris, 30 décembre 2023, Paris.

PIÈGE POUR UN HOMME SEUL Une pièce de : Robert Thomas Avec Michel Fau, Régis Laspalès, Caterina Murino, Sissi Duparc, Alexis Driollet, Denis Richard et Denis D'ArcangeloMise en scène : Michel Fau « Dans cette brillante comédie policière de Robert Thomas, (l'auteur de 8 femmes ), une femme a disparu. Son mari, Daniel, signale la disparition d'Elisabeth à la police. Lorsque le curé du village dit au mari qu'il a retrouvé sa femme, la stupéfaction du mari est totale : cette femme qui se présente comme étant sa femme n'est pas la sienne. Plus préoccupant encore, en raison de leur récent mariage, la véritable identité de Mme Corban semble inconnue de tous.Cette Mme Corban affirme que son mari est amnésique. Est-il fou ou victime d'une machination diabolique ? Un commissaire débonnaire est chargé de l'affaire. Le rire et le mystère se croisent au fil des minutes, tissant une toile de plus en plus serrée et le spectateur a, lui aussi, parfois l'impression de se retrouver dans le piège…Retrouvez Michel Fau, Régis Laspalès et Caterina Murino dans cette comédie jubilatoire et gardez pour vous le secret des cinq dernières minutes ! »Genre : Comédie policièreLA PRESSE : « Une comédie policière interprétée avec une réjouissante – et hystérique – efficacité » Télérama « Les rires et le mystère se croisent dans cette brillante comédie policière » France Inter « Michel Fau enchante les planches » Paris Match « Fau tout en subtilité, Laspalès réjouissant, Murino Excelle » Le canard enchainé ATTENTION : En raison de mesures préfectorales, notre vestiaire est temporairement fermé. Nous n'acceptons que les casques de motos.Aussi les clients se présentant avec des valises, des sacs à dos, des sacs ou objets volumineux ne seront pas acceptés dans l'enceinte du théâtre.

Tarif : 16.00 – 66.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 16:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE LA MICHODIERE 4 Bis Rue de la Michodière 75002 Paris 75