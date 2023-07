Fiest’A Sète : Yemen Blues • Femi Kuti & The Positive Force Théâtre de la Mer, Sète Sète Catégories d’Évènement: Hérault

Sète Fiest’A Sète : Yemen Blues • Femi Kuti & The Positive Force Théâtre de la Mer, Sète Sète, 3 août 2023, Sète. Fiest’A Sète : Yemen Blues • Femi Kuti & The Positive Force Jeudi 3 août, 21h00 Théâtre de la Mer, Sète Tarif : 36€

« Quelque chose de naturel est arrivé à mon chant. Je me suis surpris à chanter une sorte de blues arabe africain. » Chamboulé par ses rencontres avec des artistes du Sahel et du Maghreb, Ravid Kahalani a vu là l’occasion d’un stimulant métissage. Né en Israël dans une famille originaire du Yemen, le leader de ce gang énergique fait planer son chant de soul man (en arabe, hébreu, anglais ou français) sur les hauteurs d’un melting-pot oriental teinté de jazz, de blues mandingue, de groove gnawa. Sans jamais oublier ce message universel : « Peu importe d’où tu viens, ton langage est mon langage. »

Qu'on ne s'avise pas de venir le chatouiller sur le sujet : pour Femi Kuti, l'afrobeat n'est pas une création collective. La paternité, des cuivres jusqu'au moindre contre-temps de caisse claire, en revient exclusivement à son père Fela, aux côtés de qui il a débuté. S'il défend cet héritage avec fougue, Femi a largement démontré sa capacité à le faire évoluer et l'ancrer dans le siècle nouveau. Avec son groupe Positive Force, le musicien poursuit inlassablement son combat pour l'Afrique, l'unité et la justice sociale. Un proverbe yoruba ne proclame-t-il pas que le fils du tigre reste un tigre ?

Théâtre de la Mer, Sète
Promenade du Maréchal Leclerc
Sète 34200

