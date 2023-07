Fiest’A Sète : Lucas Santtana • Gilberto Gil & Family Théâtre de la Mer, Sète Sète, 2 août 2023, Sète.

Fiest'A Sète : Lucas Santtana • Gilberto Gil & Family Mercredi 2 août, 21h00 Théâtre de la Mer, Sète

Mélodies lumineuses et suave mélancolie. Tout non-lusophone pourrait imaginer que les chansons de Lucas Santtana se bornent à évoquer la douce amertume des amours tropicales contrariées. Mais ce brillant héritier d’une longue lignée de compatriotes mélomanes – autant que des Lumières – préfère chanter, avec sa conscience jamais résignée, la biosphère, la symbiose et nos errements de « civilisés ». Grandi dans l’ombre tutélaire de Gilberto, Caetano, Gal et les autres, ce génial bricoleur de sons est l’incarnation même du Brésilien du futur. Mondialiste, enraciné et ultra-connecté. Un très grand.

Ce n’est pas tous les ans que l’on accueille un ancien ministre de la culture ! Pourtant, pas de chichis avec ce vieux gamin des rues de Salvador de Bahia, ambassadeur de toutes les cultures auprès de toutes les autres. Son activisme humaniste acharné ne saurait occulter un credo plus fort que tout : la musique est LE trait d’union, la langue universelle dont ce monde a besoin. Peu d’artistes ont incarné cette croyance avec autant de ferveur que Gilberto Gil. Pour ça comme pour son immense legs musical (une soixantaine d’albums en autant d’années d’activité), on viendra le remercier en dansant.

Théâtre de la Mer, Sète Promenade du Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.fiestasete.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 74 48 44 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T21:00:00+02:00 – 2023-08-02T23:59:00+02:00

