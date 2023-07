Fiest’A Sète : Les Amazones d’Afrique • Orchestra Baobab Théâtre de la Mer, Sète Sète, 31 juillet 2023, Sète.

Fiest’A Sète : Les Amazones d’Afrique • Orchestra Baobab Lundi 31 juillet, 21h00 Théâtre de la Mer, Sète Tarif : 36€

Pass 2 soirs : 65€

Sur les photos promo, pas un sourire. Si ces codes de com’, plutôt associés à la « pop urbaine », semblaient jusqu’alors inappropriés aux artistes estampillés « musiques du monde », leur irruption dit simplement « écoutez-nous, bon sang ! ». Emmenées par la – jeune – matriarche Mamani Keita, les Amazones d’Afrique affirment avec force que les boubous chamarrés et les danses sont aussi porteurs de messages et de justes revendications. La fête n’est assurément pas oubliée ni remisée : elle sert désormais l’émancipation, l’affirmation des droits et la réécriture des règles, en Afrique comme ailleurs.

Réuni en 2002 (après un hiatus de quinze ans) par le producteur Nick Gold, cet ensemble multiethnique sénégalais a jadis fait danser des générations d’Africains, au rythme survolté des indépendances. Avec leur cocktail pétillant de rumba congolaise, de patchanga et de diverses traditions ouest-africaines, ces « spécialistes tous styles », comme le proclame malicieusement le titre de leur album du retour, ont célébré en 2020 leur jubilé. Si d’année en année, la poignée de vétérans se réduit fatalement, tous ont su transmettre, et ainsi préserver l’esprit d’un des fleurons de la musique africaine.

Théâtre de la Mer, Sète Promenade du Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.fiestasete.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 74 48 44 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T21:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

