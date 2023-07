Fiest’A Sète : Roforofo Jazz • Hypnotic Brass Ensemble Théâtre de la Mer, Sète Sète, 30 juillet 2023, Sète.

Fiest’A Sète : Roforofo Jazz • Hypnotic Brass Ensemble Dimanche 30 juillet, 21h00 Théâtre de la Mer, Sète Tarif : 36€

Pass 2 soirs : 65€

Leur nom (« boueux », en Yoruba) fait surtout référence à un album du grand Fela Anikulapo Kuti. On devine donc facilement les inclinations de ces sept musiciens de Paris. Respectant scrupuleusement les codes du genre, Roforofo Jazz n’est pourtant pas un énième groupe d’afrobeat. Ce sont là de vrais « mangeurs de feu », adoubés par Tony Allen entre autres héritiers du maître, mais aussi par l’exigeant public de Lagos. Leur groove implacable, incandescent et gorgé d’âme est traversé de fulgurances funk, jazz et hip hop, et fait la part belle au flow du charismatique Days, épatant MC de Chicago.

La question de l’héritage (culturel, spirituel, politique, philosophique) a toujours été au cœur de sa pratique artistique. Pas étonnant que le jazzman Phil Cohran, compagnon de route de Sun Ra ou de l’Art Ensemble of Chicago, ait aussi transmis cet esprit à sa nombreuse descendance. Sept de ses fils composent aujourd’hui HBE, impressionnante fanfare funk/soul passée en une vingtaine d’années du métro de Chicago aux plus prestigieux festivals via les block-parties de NYC. Dégaines de B-boys, groove chevillé au corps, et du souffle à revendre : la Great Black Music dans toute son incandescence !

? En vélo : rendez-vous directement au Théâtre de la Mer en vélo, empruntez la promenade du Maréchal Leclerc pour une balade idyllique avant le concert !

?En train : Sète est desservie par de nombreux TER, TGV, Ouigo ou encore Intercités, consultez tous les horaires et achetez vos billets sur www.sncf-connect.com

? En bus : les lignes 3 et 9 vous amèneront au Théâtre de la Mer : horaires et plans disponibles sur www.mobilite.agglopole.fr

? En voiture : Nous vous invitons à privilégiez le covoiturage via notre groupe Facebook Covoiturage Festival Fiest’A Sète – www.facebook.com/groups/1130057433778969 ou sur Mobicoop : https://www.mobicoop.fr/covoit…/3064/Festival-Fiest-A-Sete.

Il n’y a pas de parking au Théâtre de la Mer mais vous pouvez profiter d’un service de bateaux-bus gratuit.

?️En bateau-bus : Au départ du parking du Mas Coulet, à l’entrée de Sète, empruntez les bateaux-bus mis en place par l’Agglopôle de Sète. Départs à partir de 18h30 toutes les 20 minutes jusqu’à 21h, retours dès la fin du concert toutes les 20 minutes pendant 1h. Service gratuit.

Théâtre de la Mer, Sète Promenade du Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.fiestasete.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 74 48 44 »}] [{« link »: « http://www.sncf-connect.com »}, {« link »: « http://www.mobilite.agglopole.fr »}, {« link »: « http://www.facebook.com/groups/1130057433778969 »}, {« link »: « https://www.mobicoop.fr/covoit…/3064/Festival-Fiest-A-Sete »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-30T21:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

