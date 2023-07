Fiest’A Sète : Eliades Ochoa • Kumbia Boruka Théâtre de la Mer, Sète Sète, 29 juillet 2023, Sète.

Fiest’A Sète : Eliades Ochoa • Kumbia Boruka Samedi 29 juillet, 22h00 Théâtre de la Mer, Sète Tarif : 36€

Pass 2 soirs : 65€

Cowboy débonnaire révélé au public d’ici avec le Buena Vista Social Club, Eliades Ochoa demeure le héraut d’un âge d’or cubain magnifié tout au long de ses 60 ans de carrière, des quartiers chauds de Santiago aux grandes scènes internationales. Passé par maintes formations avant de se stabiliser à la tête du Cuarteto Patria, attaché aux traditions paysannes de ses aïeux mais ouvert à tous les métissages, ce guitariste et chanteur d’exception défend farouchement un art populaire aux particularismes aussi variés que savants, que fédère un même but : rassembler, divertir, faire danser. A gozar !

Rien que le nom râpe la gorge et donne le ton. Cette cumbia-là va secouer sans ménagement, n’en doutez pas. Formé à Lyon par le musicien mexicain Hernan Cortès, cet octet incendiaire s’est fait l’apôtre européen de la Kolombia, style de cumbia né à Monterrey et popularisé par l’accordéoniste Celso Piña. Avec ses rythmique saccadées et caracolantes, son accordéon soufflant comme une locomotive en surchauffe, ses hymnes festifs expulsés à tue-tête, Kumbia Boruka est une bruyante manifestation d’exaltation, de délivrance et de résistance aux temps tristes. Franchement, qui voudrait refuser ça ?

? En vélo : rendez-vous directement au Théâtre de la Mer en vélo, empruntez la promenade du Maréchal Leclerc pour une balade idyllique avant le concert !

?En train : Sète est desservie par de nombreux TER, TGV, Ouigo ou encore Intercités, consultez tous les horaires et achetez vos billets sur www.sncf-connect.com

? En bus : les lignes 3 et 9 vous amèneront au Théâtre de la Mer : horaires et plans disponibles sur www.mobilite.agglopole.fr

? En voiture : Nous vous invitons à privilégiez le covoiturage via notre groupe Facebook Covoiturage Festival Fiest’A Sète – www.facebook.com/groups/1130057433778969 ou sur Mobicoop : https://www.mobicoop.fr/covoit…/3064/Festival-Fiest-A-Sete.

Il n’y a pas de parking au Théâtre de la Mer mais vous pouvez profiter d’un service de bateaux-bus gratuit.

?️En bateau-bus : Au départ du parking du Mas Coulet, à l’entrée de Sète, empruntez les bateaux-bus mis en place par l’Agglopôle de Sète. Départs à partir de 18h30 toutes les 20 minutes jusqu’à 21h, retours dès la fin du concert toutes les 20 minutes pendant 1h. Service gratuit.

2023-07-29T22:00:00+02:00 – 2023-07-29T23:59:00+02:00

