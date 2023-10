Grand 8 en 16 Théâtre de la Mer Marseille, 14 octobre 2023, Marseille.

Grand 8 en 16 Samedi 14 octobre, 20h00 Théâtre de la Mer De 2 à 12€

Grand 8 en 16 – Ensemble de musique improvisée – 60 min – Tout public

Le vendredi 13 octobre à 20h

Le samedi 14 octobre à 20h

Le dimanche 15 octobre à 17h

En 2016, une poignée de musicien.ne.s, une rencontre, un partage autour de l’improvisation, un désir et un plaisir à jouer ensemble. Grand8 est né, sorti d’une urgence : improviser, ensemble, en grand ensemble, sans chef d’orchestre.

Grand8 en 16 est le fruit d’une rencontre avec Gaëlle Rouard (projecteurs 16mm), réalisatrice, plasticienne de l’image, cinéaste à la main, qui s’intègre à l’ensemble. Elle joue de ses dispositifs de projection comme d’un instrument de l’orchestre. Avec ce nouveau projet de rencontre, Grand8 plonge dans une expérience multi-sensorielle. L’orchestre explore l’imaginaire des relations spontanées entre les sons, les images et les sensations que nous avons en mémoire. Dans cet ensemble pluridisciplinaire, l’image est jouée de diverses manières : élément polyphonique, trame, accompagnatrice, soliste. Sa position singulière – à l’intérieur de l’orchestre, avec différents espaces de projection sur surfaces mobiles intégrées à l’espace sonore –, contribue à singulariser ces relations son-image. Le projecteur devient l’instrument d’une performance guidée par les mouvements de l’orchestre.

Bastien Boni | Olivier Bost | Sébastien Bouhana | Laurent Charles |

Emmanuel Cremer | Sean Drewry | João Fernandes | Catherine Jauniaux | Soizic Lebrat | Philippe Lemoine | Gaëlle Rouard | Geneviève Sorin | Katherine Amarabelo | Nicoló Terrasi | François Wong

Informations et réservations au 04.86.95.35.94 ou à partenariats@letheatredelamer.fr ou sur https://www.helloasso.com/associations/theatre-de-la-mer/evenements/grand-8-en-16

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre de la Mer 53, rue de la Joliette 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-de-la-mer/evenements/grand-8-en-16 »}] [{« link »: « mailto:partenariats@letheatredelamer.fr »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/theatre-de-la-mer/evenements/grand-8-en-16 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00