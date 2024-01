JAHNERATION FLAVIA COELHO THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Sete, jeudi 25 juillet 2024.

« Véritable sensation reggae du moment, Jahneration est un duo de jeunes chanteurs/producers aux influences entre la nouvelle scène jamaïcaine, le Hip-Hop US et les plages de Californie. Après un album et une tournée de plus de 200 concerts depuis 2016, le groupe parisien s’arrêtera le temps d’une soirée au Trianon le 24 mars prochain. Venez découvrir leur live reggae explosif !Chant sensuel et flow énergique se baladent au rythme des influences brésiliennes et afro-latines mêlant joyeusement samba, baile funk, reggae, afrobeat, boléro, hip-hop, et forró. »

Tarif : 35.00 – 37.00 euros.

Début : 2024-07-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Promenade du Marechal Leclerc 34200 Sete 34