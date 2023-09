PARLE Théâtre de la Manufacture des Abbesses Paris, 15 octobre 2023, Paris.

L’histoire

C’est une petite famille, réunie dans une maison de campagne pour un inventaire : il s’agit de se répartir un héritage, ce qui ne devrait pas être très compliqué. Premier problème : ils sont d’une classe sociale où l’on affecte de se préoccuper très peu des choses matérielles. Ils appellent « classe moyenne supérieure » le groupe social auquel ils appartiennent, signalant qu’ils sont au courant, pour la lutte des classes ; ils ont lu Marx, Deleuze, Foucault, ils évoquent Proust et Flaubert, revendiquent d’avoir de la sensibilité, beaucoup. « N’oublie pas que nous sommes fragiles », rappellent-ils à celle qui ne répond jamais. C’est leur deuxième problème : au fond du jardin se tient la Cadette, qui ne dit rien mais les observe, et les juge, sans doute. Voilà qui les affole, et les pousse à parler sans relâche : pour se défendre des attaques qu’elle ne formule pas, faire étalage de leur mauvaise conscience et de leurs questions – dont l’une, obsédante, revient tout le temps : qui aura les petites cuillères en argent ?

Note d’intention

Dans une langue poétique et férocement drôle, Noémi Lefebvre épingle la bourgeoisie intellectuelle, ses hantises, ses faux-semblants. Nous nous emparons de cette écriture avec l’infinie sincérité qu’autorise le jeu, bien décidés à plonger au cœur de cette satire sociale qui nous parle de nous, et qui ouvre des brèches vertigineuses dans nos fausses certitudes. A la fin il faudra bien s’y résoudre : eux, c’est nous.

