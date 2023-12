Figure’s – Cie Ephémère – théâtre de la Maison du Peuple Théâtre de la Maison du Peuple Millau, 6 mars 2024, Millau.

Mercredi 6 MARS 2024

A 20H30 au théâtre de la maison du peuple

« FIGURE’S »

F. Forgeau / Ph Flahaut

Aprés Fédérico’s, Univers elle et une première version de Roméo, le compagnonnage artistique entre l’auteur Filip Forgeau et le metteur en scène Philippe Flahaut se poursuit avec Figure’s.

Cette création met en jeu 4 figures Shakespeariennes, habitées par Théo Kermel, comédien hors norme, amoureux de l’oeuvre de William Shakespeare.

Dans une ambiance de fête foraine, les portes claquent, les armoires s’ouvrent et se referment sur ces quatre figures… Hamlet, Macbeth, Richard III et Lear reviennent du pays des morts pour nous parler du pouvoir, de l’amour et de la folie… Tels des revenants, désormais fantômes, venant témoigner de leur histoire et reconstituer non seulement la scène de leurs crimes, mais aussi rendre compte de l’univers mental dont ils étaient à la fois les acteurs et les prisonniers.

Tarifs : 15 et 8 euros

Texte Filip Forgeau

Mise en scène Philippe Flahaut

Interprétation Théo Kermel Vincent Perez et Victor Pol (musique)

Assistante à la mise en scène Cécile Flahaut

Scénographie François Tomsu

Construction décors William Puel

Régie et création lumière Mickaël Vigier

Création sonore Victor Pol

Production ACT 12 / Cie Création Ephémère

Coproduction Théâtre de la Maison du Peuple , scène conventionnée d’intérêt national Art en

Territoire de Millau (12) / Communauté de communes Comtal Lot et Truyères (12)

Avec l’aide de La Cave Poésie Toulouse (31), le Centre Dramatique des Villages, Scène conventionnée (84), le théâtre des deux points Rodez (12), le Théâtre du Pavé Toulouse (31)

