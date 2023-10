Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie – Théâtre de la Maison du Peuple Théâtre de la Maison du Peuple Millau, 3 février 2024, Millau.

Millau,Aveyron

« La maîtrise de l’orchestre ne réside pas seulement dans les notes et les rythmes, mais aussi dans la manière de gérer subtilement les dynamiques. » bachtrack.com.

2024-02-03 fin : 2024-02-03 . EUR.

Théâtre de la Maison du Peuple

Millau 12100 Aveyron Occitanie



« The orchestra?s mastery lies not only in the notes and rhythms, but also in the way it subtly manages dynamics. » bachtrack.com

« La maestría de la orquesta no sólo reside en las notas y los ritmos, sino también en la forma en que maneja sutilmente las dinámicas » bachtrack.com

« Die Meisterschaft des Orchesters liegt nicht nur in den Noten und Rhythmen, sondern auch im subtilen Umgang mit der Dynamik. » bachtrack.com

Mise à jour le 2023-10-13 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU