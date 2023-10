Le Petit Prince – Théâtre de la Maison du Peuple Théâtre de la Maison du Peuple Millau, 15 décembre 2023, Millau.

Millau,Aveyron

« Une promenade musicale dans les étoiles, aussi pétillante, profonde, mélancolique que surnaturelle. » La Dépêche du Midi.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

Théâtre de la Maison du Peuple

Millau 12100 Aveyron Occitanie



« A musical stroll through the stars, as sparkling, profound, melancholy as it is supernatural. » La Dépêche du Midi

« Un paseo musical por las estrellas, tan chispeante, profundo y melancólico como sobrenatural » La Dépêche du Midi

« Ein musikalischer Spaziergang zu den Sternen, der so prickelnd, tiefgründig, melancholisch und überirdisch ist. » La Dépêche du Midi

Mise à jour le 2023-10-10 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU