080 – Théâtre de la Maison du Peuple Théâtre de la Maison du Peuple Millau, 8 décembre 2023, Millau.

Millau,Aveyron

« Une succession haletante de numéros époustouflants. Machine de Cirque, résolument tout public, fait rire, émeut, épate et emballe. » Le Monde.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Théâtre de la Maison du Peuple

Millau 12100 Aveyron Occitanie



« A breathtaking succession of breathtaking acts. Machine de Cirque, resolutely for all audiences, makes you laugh, moves you, amazes you and sweeps you off your feet. » Le Monde

« Una impresionante sucesión de actos sobrecogedores. Machine de Cirque, decididamente para todos los públicos, te hace reír, te conmueve, te asombra y te arrasa » Le Monde

« Eine atemlose Folge von atemberaubenden Nummern. Machine de Cirque, entschieden für alle Zuschauer, bringt zum Lachen, berührt, verblüfft und begeistert. » Le Monde

Mise à jour le 2023-10-10 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU