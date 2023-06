Soirée symphonique – Conservatoire de l’Aveyron Musique et Théâtre Théâtre de la Maison du Peuple Millau, 7 juin 2023, Millau.

Millau,Aveyron

La Soirée Symphonique s’inscrit parmi les grands rendez-vous du Conservatoire de l’Aveyron..

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 . EUR.

Théâtre de la Maison du Peuple

Millau 12100 Aveyron Occitanie



The Soirée Symphonique is one of the Conservatoire de l’Aveyron’s major events.

La Soirée Symphonique es uno de los grandes acontecimientos organizados por el Conservatorio de Aveyron.

Der Symphonische Abend gehört zu den großen Veranstaltungen des Conservatoire de l’Aveyron.

Mise à jour le 2023-05-30 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU