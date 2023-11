Madeleine & Salomon – Eastern Spring @ Millau Jazz Théâtre de la Maison du Peuple Millau, 24 novembre 2023, Millau.

Madeleine & Salomon – Eastern Spring @ Millau Jazz Vendredi 24 novembre, 20h30 Théâtre de la Maison du Peuple

20H30 | Présentation de la saison Millau en Jazz en vidéo

21H | Concert de Madeleine & Salomon – Eastern Spring

Madeleine & Salomon, c’est la rencontre de deux artistes aux univers musicaux bien affirmés : le pianiste et compositeur Alexandre Saada et la vocaliste et flûtiste Clotilde Rullaud.

Après A Woman’s Journey, consacré aux grandes figures féminines engagées de la chanson américaine, Madeleine & Salomon rend hommage à la pop orientale et militante des années 1960-1970 en la rajeunissant par le prisme délicat, diversifié et minimaliste de leur musique inventive et contemporaine.

En anglais et parfois en français, ils font écho aux questionnements existentiels, aux espoirs, aux contestations d’une jeunesse assoiffée de changement. Des chansons engagées, rêveuses ou romantiques, toutes porteuses des questionnements sociaux ou spirituels qui aujourd’hui encore résonnent à travers le monde.

Clotilde Rullaud : chant, flûte

Alexandre Saada : piano, composition

Théâtre de la Maison du Peuple rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

