Le vœu de l’épée Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon, 15 janvier 2023, Paris. Le vœu de l’épée Dimanche 15 janvier 2023, 19h00 Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon Ce film plonge le public dans le XVIIe siècle, âge des intrigues de cour, des capes et d’épées, et du vœu de Louis XIII, l’événement oublié qui consacre la Royaume de France à la Vierge Marie. Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon 11 place du Cardinal Amette 75015 Paris Quartier de Grenelle Paris 75015 Île-de-France [{« link »: « https://www.medias-presse.info/cinema-le-voeu-de-lepee-le-voeu-de-louis-xiii-sur-grand-ecran/168143/ »}] Tourné par des jeunes, joué par des jeunes, ce film plonge le public dans le XVIIe siècle, âge des intrigues de cour, des capes et d’épées, et du vœu de Louis XIII, l’événement oublié qui consacre la Royaume de France à la Vierge Marie. En partenariat avec Le Souvenir Vendéen et la Ville de Fontenay-le-Comte, cette réalisation d’Ambroise Boulangé a à cœur de remettre à l’honneur des pans oubliés de notre histoire, avec plus de quarante acteurs et figurants costumés évoluant dans deux châteaux, durant une semaine de tournage pour 400 heures de post-production sur une musique originale de François d’Arjac.

