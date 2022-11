théâtre : J’Y SUIS J’Y RESTE 11 – 15 décembre Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon

‘après une adaptation de l’œuvre de Raymond Vinci et Jean Valmy L’ensemble des dons sera versé au profit de l’organisation Camp au Liban 2023.

J’Y SUIS J’Y RESTE La troupe de théâtre du Groupe des Jeunes de l’Ordre de Malte France a le plaisir de vous présenter sa nouvelle pièce :J’Y SUIS J’Y RESTE dimanche 11, lundi 12, mardi 13 et jeudi 15 décembre à 20h00

au Théâtre Saint Léon – 11 place Cardinal Amette – 75015 Paris Synopsis : Au moment d’épouser Jules, Nénette s’aperçoit qu’une aventurière a emprunté son identité pour se marier avec Hubert de Mont-Vermeil ; elle se rend chez celui-ci, suivie par Jules. Mais en même temps, arrive un cardinal à qui l’on doit cacher la vérité. Nénette passe donc pour la femme d’Hubert, et le cardinal passe son temps à réconcilier les pseudos-époux. Après bien des quiproquos, Hubert et Nénette découvriront qu’ils s’aiment, tandis que Jules épousera la jolie soubrette, non sans avoir au préalable inoculé son goût des courses à la vertueuse tante d’Hubert. Modalité de réservation :

– En amont via le lien suivant (https://www.eventbrite.fr/e/billets-jy-suis-jy-reste-presente-par-la-troupe-des-jeunes-de-lordre-de-malte-444136513267?aff=affiliate1)

– Sur place avant la représentation

