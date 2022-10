Le pouvoir des fables Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le pouvoir des fables Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon, 15 novembre 2022, Paris. Le pouvoir des fables 15 – 20 novembre Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon

16 euros

LA FONTAINE, à travers la farce, la poésie, l’humour et la force de ses Fables nous charme et nous guide encore aujourd’hui… Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon 11 place du Cardinal Amette 75015 Paris Quartier de Grenelle Paris 75015 Île-de-France [{« link »: « http://www.comedie-pamplemousse.fr »}] La Comédie du Pamplemousse vous présente

> « Le Pouvoir des Fables »: Texte de François de La Bigne

, passionné de LA FONTAINE , qui nous entraine dans un monde onirique mêlant l’homme et ses Fables ! > 20h15 les Mardi 15 nov jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19

> (attention pas de séance le mercredi)

> en matinée à 16h00 samedi 19 et dimanche 20 nov

>

> Les réservations sont ouvertes en ligne !

> www.comedie-pamplemousse.fr >

>

>

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T20:00:00+01:00

2022-11-20T18:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon Adresse 11 place du Cardinal Amette 75015 Paris Quartier de Grenelle Ville Paris lieuville Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon Paris

Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le pouvoir des fables Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon 2022-11-15 was last modified: by Le pouvoir des fables Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon 15 novembre 2022 Paris Saint-Léon Paris Théâtre de la Maison des Œuvres

Paris