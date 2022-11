« Briser la statue » de Gilbert Cesbron Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Briser la statue » de Gilbert Cesbron Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon, 12 novembre 2022, Paris. « Briser la statue » de Gilbert Cesbron 12 et 13 novembre Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon adaptation théâtrale et musicale de la pièce « Briser la Statue » de Gilbert Cesbron, racontant la vie et la mission de Sainte Thérèse au Carmel de Lisieux. Théâtre de la Maison des Œuvres, Saint-Léon 11 place du Cardinal Amette 75015 Paris Quartier de Grenelle Paris 75015 Île-de-France Dans cette pièce Cesbron a voulu casser l’image quelque peu fleur bleue donnée à Sainte Thérèse de Lisieux. Les dialogues sont très beaux

La troupe des Jeunes Chrétiens du Vexin vous présente son adaptation .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T20:00:00+01:00

2022-11-13T22:00:00+01:00 Adebrich’

