Move on over or we’ll move on over you théâtre de la Maison d’Elsa, 7 mars 2023, Jarny.

Move on over or we’ll move on over you Mardi 7 mars, 20h30 théâtre de la Maison d’Elsa

Plein tarif 12€ ; Pass annuel 9€ ; Jarnysiens 10€ ; moins de 18 ans et demandeurs d’emploi 5€ ; lycéens et collégiens de Jarny 3€

Move on over propose une plongée dans l’atelier de sérigraphie fantasmé des Black Panthers, avec un véritable atelier sur scène. handicap moteur mi

théâtre de la Maison d’Elsa 54800 Jarny Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est

03 82 33 28 67 http://www.jarnisy.com https://www.facebook.com/CieduJarnisy/

Après des siècles d’esclavage, de ségrégation et de discrimination violente, naît en 1965 sur le campus d’Oakland en Californie, le Black Panther Party for Self-Defense. La nouveauté de ce mouvement, c’est sa créativité: patrouilles de rue ostentatoires, chorégraphies des corps dans l’espace public, pancartes, dessins, photographies, graffs, poèmes, codes vestimentaires et capillaires.

Move on over c’est l’histoire de ce rugissement. C’est l’intensité des signes et leur pouvoir d’action. Stéphanie Farison s’empare très librement de cette histoire pour transposer sur scène cette énergie explosive, à la fois artistique et politique.

–

Un projet du Collectif F71

D’après des textes de Huey P. Newton, Elridge Cleaver, Erica Huggins, W.E.B. Du Bois, Frantz Fanon

Texte et mise en scène Stéphanie Farison

Dramaturgie Lucie Nicolas

Interprétation Camille Léon Fucien, Joris Avodo et Maxence Bod

Son Baptiste Bouquin (en cours)

Lumière Laurence Magnée

Scénographie Lucie Auclair

Production La Concordance des temps / Collectif F71



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T20:30:00+01:00

2023-03-07T22:00:00+01:00

Stéphanie Farison