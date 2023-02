Bâtir sur le sable théâtre de la Maison d’Elsa, 28 février 2023, Jarny.

Bâtir sur le sable Mardi 28 février, 20h30 théâtre de la Maison d’Elsa

Plein tarif 12€ ; Pass annuel 9€ ; Jarnysiens 10€ ; moins de 18 ans et demandeurs d’emploi 5€ ; lycéens et collégiens de Jarny 3€

théâtre de la Maison d’Elsa 54800 Jarny Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est

03 82 33 28 67 http://www.jarnisy.com https://www.facebook.com/CieduJarnisy/

Charlotte ne veut pas d’enfant. Sara ne sait plus vraiment si son choix d’enfanter est le sien ou celui des autres. Laurent est victime d’une maladie génétique qui l’empêche de faire descendance.

Bâtir sur le sable entremêle les récits de vie de ces trois personnages, explorant les chemins de leurs décisions les plus intimes.

Texte et mise en scène Marie Haerrig

Interprétation Florentin Aquenin, Inès Chassagneux, Mélina Dumay

Création lumières Angèle Biocalti



Marie Haerrig