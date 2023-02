Je suis un oiseau de nuit théâtre de la Maison d’Elsa Jarny Catégories d’Évènement: Jarny

Je suis un oiseau de nuit Jeudi 9 février, 20h30 théâtre de la Maison d'Elsa C'est l'histoire de Ida, ou plutôt sa non-histoire ; une histoire singulière qui commence à sa mort. handicap moteur mi théâtre de la Maison d'Elsa 54800 Jarny Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est

03 82 33 28 67 http://www.jarnisy.com https://www.facebook.com/CieduJarnisy/ C’est l’histoire de Ida, ou plutôt sa non-histoire ; une histoire singulière qui commence à sa mort. Ida, femme de ménage chez les Besson, n’arrosera plus les fleurs la nuit. Ida, projetée à huit ou neuf mètres de l’autre côté de la rue par un camion, est morte. Quel a été le mystère de sa vie ? Tel un polar, une femme et son double marionnettique nous emmènent dans le labyrinthe de cette drôle de vie.

Compagnie En Verre et Contre Tout

D’après Ida ou le délire de Hélène Bessette

Adaptation et mise en scène Laurent Michelin

Regard extérieur Vivien Ingrams et Pascale Toniazzo

Interprétation Christine Koetzel et Marion Vedrenne

Costumes Lucie Cunningham

