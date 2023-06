Découvrez les coulisses d’un théâtre à l’italienne à travers une visite théâtralisée Théâtre de la Madeleine – Scène conventionnée Troyes, 17 septembre 2023, Troyes.

Découvrez les coulisses d’un théâtre à l’italienne à travers une visite théâtralisée Dimanche 17 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 15h00, 16h00, 17h00 Théâtre de la Madeleine – Scène conventionnée Inscription obligatoire

Venez découvir les coulisses du théâtre de la Madeleine, à travers une visite théâtralisée par le comédien troyen Luc Lémonon.

Théâtre de la Madeleine – Scène conventionnée rue Jules Lebocey, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03.25.43.32.10 http://www.la-madeleine-troyes.fr Troyes, précurseur, fut une des premières villes de France où les formes de l'art se produisirent dans des salles dédiées. Edifié en 1777, d'abord en bois, le Théâtre de La Madeleine a profité de restaurations successives jusqu'à devenir ce théâtre à l'italienne qui possède une excellente acoustique et que les artistes considèrent comme remarquable !

